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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 08:22 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu, karı- koca yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu, karı- koca yaralandı.
Kaza, dün gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Şenci yönetimindeki 35 GZ 206 plakalı otomobil, kaldırıma çapıp, ters şekilde DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler, sulama kanalına girerek otomobilde bulunan Selçuk Şenci (32) ve yanındaki eşi Nazik Şenci'yi (30) suya batan araçtan çıkardı. Yaralı çift, olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden Şenci çiftinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte sulama kanalındaki araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

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