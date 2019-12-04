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Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 01:00 | Son Güncelleme

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Manavgat’ta, Deniz B.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manavgat’ta, Deniz B.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek görüntülerde Deniz B.’nin eşinin ailesinin oturduğu evin önüne gelip durduğu sırada, eşinin araca doğru yaklaştığı, hemen arkasından da araca doğru yaklaşan bir erkek şüphelinin elindeki tüfekle ateş etmeye başladığı yer aldı. Açılan ateşin ardından Deniz B.’nin otomobiliyle kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise aracın arkasından birkaç el daha ateş attığı görüldü. Deniz B.’nin bulunduğu otomobilin bir süre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durduğu anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, Deniz B.’nin eşi M.B.’nin ise tüfeği eline alıp, otomobilin yanına geldiği görüntülerde yer aldı.

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