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Otomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü Halil Çaparoğlu (29) öldü.

Otomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldı

Faruk ÇARK / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü Halil Çaparoğlu (29) öldü.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Tire- Bayındır Karayolu'nda meydana geldi. Traktör tamircisi Halil Çaparoğlu, kullandığı 09 KY 929 plakalı otomobilin, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun karşısına geçen otomobil, önce yönlendirme tabelalarına ardından yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar, kazayı AKS 110 ile sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Çaparoğlu'nun öldüğü belirlendi. AKS 110 ekipleri, Çaparoğlu'nun cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Bu yılın başında evlendiği öğrenilen Halil Çaparoğlu'nun cenazesi, kaza yeri incelemesinden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Otomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldıOtomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldıOtomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldıOtomobil sürücü kazada öldü, geriye düğünde çekilen fotoğrafları kaldı

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