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Otomobil sürücülerinin "hayalet frenleme" kabusu! Tesla'lar durduk yere frene basıyorlar

04.02.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araçlarını kullanan bazı sürücüler bir kriz ile boğuşuyor. Yeni bir rapora göre, Tesla araçları sebepsiz ve açıklanamaz bir şekilde, durduk yere frene basıyor. Bu konuda yalnızca son üç ayda 100'den fazla şikayette bulunuldu.

Otomobil sürücülerinin "hayalet frenleme" kabusu! Tesla'lar durduk yere frene basıyorlar

Tesla, elektrikli otomobil konusunda dikkat çekici atılımlar gerçekleştiriyor. Bunun dışında şirket, otonom sürüş için de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bazı otomatik sürüş seven Tesla sürücüleri, otomobillerinin bir anda kendi kendine frenlere yapmasına neden olan "hayalet frenleme" sorunundan şikayet ediyor. Tesla CEO'su Elon Musk ise mayıs ayında otomatik sürüş için araçlardaki bir radar sensörünün bırakılmasının hayalet frenleme sorununu çözeceğini iddia etmişti. Ancak gelen şikayetler sorun hiç de çözülmüş gibi görünmüyor.

HAYALET FRENLEME İÇİN ŞİKAYETLER ARTTI

Washington Post tarafından hazırlanan bir raporda, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yapılan hayalet frenleme raporlarının, önceki 22 aydaki 34 şikayete kıyasla, son üç ayda 107 şikayete yükseldiği bulundu.

Tesla

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"HAREKETE GEÇEBİLİRİZ "MESAJI

Bir NHTSA sözcüsü yaptığı açıklamada, "NHTSA, ileri çarpışmadan kaçınma hakkında alınan şikayetlerin farkındadır ve risk tabanlı değerlendirme sürecimiz aracılığıyla bunları inceliyoruz. Veriler bir risk olabileceğini gösterirse, NHTSA derhal harekete geçecektir." dedi.

Raporda, bir aracın büyük bir kamyona tepki olarak yaklaşık 80 km'den nasıl yalpaladığını anlattığı bir duruma dikkat çekildi.

ARAÇ SAHİBİ: BU KORKUTUCU

Rapora göre araç sahibi, şeridinin ortasında ilerlerken aracının açıklanamaz bir şekilde yavaşlamasını korkutucu olarak tanımladı.

Tesla, ekim ayında Full Self-Driving beta yazılımının gereksiz frenlemeye veya yanlış çarpışma uyarısına neden olan bir sürümü nedeniyle yaklaşık 12 bin aracı geri çağırmıştı.

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