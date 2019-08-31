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Otomobil sürücüsü, çarptığı Emirhan'ı ölüme terk etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Emirhan Kızmaz'a (16), yo kenarında motosikletinin kopan zincirini tamir ederken hızla gelen bir otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, çarptığı Emirhan'ı ölüme terk etti

Aziz GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Emirhan Kızmaz'a (16), yo kenarında motosikletinin kopan zincirini tamir ederken hızla gelen bir otomobil çarptı. Sürücü aracıyla kaçarken, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Kaynarca ilçesi Kertil mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sanayide çalışan Emirhan Kızmaz, motosikletiyle Nevrin Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Ancak motosikletin zinciri koptu. Bunun üzerine Kızmaz, yol kenarında durdurduğu motosikletten inerek, zinciri tamir etmeye başladı. Bu sırada hızla gelen bir araç, Emirhan Kızmaz'a çarptı.
Araç sürücüsü yoluna devam ederken ağır yaralanan Kızmaz, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emirhan Kızmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazaya karışan aracı Kefken'de sürücüsü tarafından terk edilmiş olarak buldu. Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Otomobil sürücüsü, çarptığı Emirhan'ı ölüme terk etti

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