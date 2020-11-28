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Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2020 01:55 | Son Güncelleme:
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Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde yol üzerindeki köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire - Gökçen yolunda meydana geldi. Tire’den Gökçen istikametine seyir halinde olan İlhan Bacaksız (22) yönetimindeki 35 ZAN 90 plakalı otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Bacaksız’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

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Kazada, İlhan Bacaksız ve yolcu konumunda bulunan Kazım Yiğit Yıldız (26) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bacaksız'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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