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  4. Otomobil sürücüsü ve genç avukat kazada hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü ve genç avukat kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR?de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı.

ESKİŞEHİR?de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Duman ile yanındaki arkadaşı avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobille, Seyitgazi karayolu 7?nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Mesut K.?nın kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı?na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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