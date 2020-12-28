Otomobil sürücüsünü darp edip babasını öldüren şüphelilerden 1’i tutuklandı

Aksaray’da yol verme meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin öldüğü oğlunun da yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya’dan memleketi Aksaray’a gelen Salim Tuğ (53), eşi ve oğlu Yaşar Tuğ’un (26) içinde bulunduğu yabancı plakalı otomobille akraba ziyareti dönüşünde başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Kendisini sıkıştıran aracı korna ve selektör ile uyaran sürücü Yaşar Tuğ’un kullandığı otomobilin önü OSB kavşağına geldiğinde üç araç tarafından kesildi. Araçlardan inen Abdulkadir Ö. (29), Hüseyin T. (32), Kuddusi K. (32), Abdulbaki K. (24), Muhammet Mustafa K. (24), Hakan K. (29), İbrahim K. (21) ve Tuncay I. (46) gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Yaşar Tuğ’u zorla aşağıya indirdi. Çıkan kavgada otomobil sürücüsü Yaşar Tuğ darp edilirken, aracına da tekme ve taşla zarar verildi. Bu sırada araçtan aşağıya inen baba Salım Tuğ, oğlunu kurtarmak isterken Abdulkadir Ö. tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan baba Salim Tuğ ve darp edilen oğlu Yaşar Tuğ, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba Salim Tuğ, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.