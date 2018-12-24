HABER

Otomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Fırat Aydın'ın 'Askania' isimli köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, hayvanın yarasının olup, olmadığına bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Otomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Fırat Aydın'ın 'Askania' isimli köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, hayvanın yarasının olup, olmadığına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Köpeğinin sağ ön bacağı ile çenesinden yaralandığını ve veterinerde tedavi edildiğini belirten Aydın, "Sürücüden özür dilemesini, merak edip, bakmasını isterdik. Şikayette bulunduk, haber bekliyoruz'' dedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Fırat Aydın'ın şirketinde beslediği 'Askania' isimli köpeğe çarptı. Köpek, aracın altından sürücünün geri manevra yapmasıyla çıkarak, kaldırıma doğru gitti. Otomobil sürücüsü ise köpeğin yarasının olup, olmadığına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fırat Aydın, bir süre sonra köpeğini sağ ön bacağından ve çenesinden yaralanmış buldu. Hayvanı hemen veterinere götüren Aydın, 'Askania'yı kendisinin de çarpmak üzereyken bulduğunu söyledi. Köpeği sahiplenip, şirketinde baktığını anlatan Aydın, "'Askania'yı şirketimizde besliyoruz. Her sabah tuvaletini yapması için dışarı salıyoruz. Sokak arasında hızla gelen araç köpeğime çarpıyor. Biz çarpmasına kızmıyoruz. Kazalar ile insanlar ölebiliyor. Sadece aracından inip baksaydı, daha iyi olurdu. Köpeğimizin ayaklarında ve çene altında ciddi yaralar oldu. Büyük bir köpek olsa kesinlikle ölürdü. Küçük olmasından dolayı aracın altına kaldı. Biz bu sürücüden özür dilemesini, merak edip, bakmasını isterdik. Şikayette de bulunduk, sürücüden haber bekliyoruz'' diye konuştu.
'Askania'nın tedavisini sürdüren veteriner Naz Alıcı ise '''Askania' buraya geldiğinde sağ ön bacağı ve çenesinde ciddi yaralar vardı. Bu tür kazalarda iç kanama olma ihtimali yüksek. Bu yüzden tüm önlemlerimizi aldık. Ameliyatımızı gerçekleştirdik ve toplam 10 dikiş attık. Tedavi süreci devam ediyor. Hayati tehkilekesi yok, tamamen iyileşmesini bekliyoruz'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandıOtomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandıOtomobil sürücüsünün çarptığı köpek, bacağı ile çenesinden yaralandı

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Hükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladıHükümlü, çalıştığı eğitim merkezinin bahçesinde eşini pompalıyla yaraladı
Köylüler isyan etti! He yere CD'leri astılarKöylüler isyan etti! He yere CD'leri astılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.