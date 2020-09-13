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Otomobil sürüye çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 7 koyun telef oldu.Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana geldi.

Tekirdağ’da otomobilin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 7 koyun telef oldu.
Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Y.B. sevk ve idaresindeki 34 ABK 708 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi civarında yola aniden fırlayan koyun sürüsünün arasına girdi. Otomobilin çarpmasıyla 7 koyun olay yerinde telef oldu.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen jandarma trafik ekipleri ise, önce yolun güvenliğini sağladı.
Hasarlı araç için çekici çağrıldı. Sürücü Y.B. ise ifadesi alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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