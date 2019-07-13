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Otomobil sürüye çarptı: 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada 26 koyun da telef oldu. Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Acırlı köyünde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 47 NC 570 plakalı kamyonet, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürücü M.A. ile yanındaki 1 kişi yaralandı, 26 koyun da telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahelenin ardından, yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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