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Otomobil sürüye daldı, 29 hayvan telef oldu

08.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef oldu.

Otomobil sürüye daldı, 29 hayvan telef oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Halil F.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.

29 HAYVAN TELEF OLDU

Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20’si ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık olmuş hayvanlara ne acı çektiler kimbilir önlenebilirmiydi tabi Allah cc ın izni ve dikkatli olmakla yaşanmazdı.

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