Otomobil takla atarak kanala yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi otoyol bağlantı kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan D. idaresindeki otomobil, otoyol bağlantı kavşağı üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kanala devrildi. Kazadan otomobil sürücüsü Oğuzhan D. yara almadan kurtulurken, aynı araç içerisinde bulunan Elif N.U. yaralandı. Yaralanan Elif N.U., kaza sonrası yapılan ihbarlar ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



