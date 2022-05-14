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  4. Otomobil takla atarak karşı yöne geçti! Kimi canlı yayın yaptı, kimi film izler gibi izledi

Otomobil takla atarak karşı yöne geçti! Kimi canlı yayın yaptı, kimi film izler gibi izledi

14.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp karşı yöne savrulan otomobil, bir başka otomobile çarptı. Kazada can kaybı olmazken, kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmalarını mahalle sakinleri ve çocuklar film izler gibi seyretti. Bazı vatandaşların ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Kaza anını anlatan Osman Şimşek, "Karşıdan gelen araç bizim üzerimize uçtu. Ben kamyonu görmedim" dedi.

Otomobil takla atarak karşı yöne geçti! Kimi canlı yayın yaptı, kimi film izler gibi izledi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Gazi Cebeci Caddesi yolunda meydana geldi. Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan Görkem Gökmentaş yönetimindeki otomobili, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hüseyin Balıkçı idaresindeki kamyon sıkıştırdı. Bu nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp karşı yöne geçti. Otomobil, Cebeci Mahallesi'ne yönünde seyir halinde olan Osman Şimşek'in kullandığı otomobile çarpıp, ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü Görkem Gökmentaş ve annesi Hatice Erdem yaralandı. Otomobilde sıkışan anne ve oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

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YAKINLARINI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan haberdar olan anne ve oğlun bir yakınları da olay yerine geldi. Yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmayan kişiyi, bir itfaiye eri teskin etmeye çalıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlun hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Hüseyin Balıkçı ise gözaltına alındı.

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KİMİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ, KİMİ CANLI YAYIN YAPTI

Öte tandan, kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmalarını mahalle sakinleri ve çocuklar film izler gibi seyretti. Bazı vatandaşların ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Kaza anını anlatan Osman Şimşek, "Karşıdan gelen araç bizim üzerimize uçtu. Ben kamyonu görmedim" dedi.

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Tayfun Şimşek ise, "Biz karakola gelmiştik. Eniştemle beraber karakoldan çıkıp, ilerideki kavşaktan dönecektik. Karşı yönden gelen kaza yapan araç etrafında iki tur döndükten sonra kaldırıma çarpıp, havada takla attıktan sonra bizim üzerimize doğru geldi. Takla atarak bizim arabamıza da sürterek durdu. Bizim aracımızda fazla bir hasar olmadı. Biz araçtan inip, otomobildeki yaralılara müdahale edip, araçtan çıkardık. Çok şükür sağlıkları iyiydi. Kazanın şoku vardı üzerlerinde ama kendilerindelerdi" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi
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