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Otomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 01:40 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım ile Şahin Değirmenci ise yaralandı.  Kaza, saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım ile Şahin Değirmenci ise yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Tuncay Altun yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan Ebru Yıldırım'ın telefon ile durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde ekiplerin yaptığı kontrolde Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın öldüğü belirlendi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan Yıldırım, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşınırken, aracın altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekipler, zamanla yarıştı. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu baş kısmı otomobilin altında sıkışan Değirmenci, kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma çalışmasının ardından çıkartılan Değirmenci, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Altun ve Acar'ın cenazeleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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