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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Horasan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Karakurt yolu Pir Ali Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Horasan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Karakurt yolu Pir Ali Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars istikametinden Horasan istikametine gitmekte olan Umut G. (38) idaresindeki 34 FZ 1559 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi, Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümitcan Kaya’nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücü Umut G.’nin ise Horasan Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

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