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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı -Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti, sürücü eşi Adem Mutlu (71) ise yaralandı.  Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü çıkışında meydana geldi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti, sürücü eşi Adem Mutlu (71) ise yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü çıkışında meydana geldi. Aksaray'da oturan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü. Dönüş yolunda Adem Mutlu yönetimindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mutlu ve eşi Fatma Mutlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fatma Mutlu, kurtarılamadı. Adem Mutlu, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Mutlu'nun cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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