Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMNAMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Durdu Seymen (48) öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hacıibrahimuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Durdu Seymen yönetimindeki 46 DT 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Durdu Seymen olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Varol Seymen (44), Ali Seymen (24), Hasan Seymen (69) ile Hacı Seymen (53) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Seymen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Durdu Seymen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
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