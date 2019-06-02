Otomobil, takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Erol Aytekin (39), eşi Özlem Aytekin ile kayınpederi Bahri Dikili yaralandı, kayınvalidesi Meliha Dikili (60) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Adana- Aksaray yolu Zengen mevkiinde meydana geldi. Erol Aytekin yönetimindeki 06 BCN 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Erol Aytekin, eşi Özlem Aytekin, kayınpederi Bahri Dikili ile kayınvalidesi Meliha Dikili yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Meliha Dikili, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobilin ise kiralık olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

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