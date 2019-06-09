Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Rize'den İspir yönüne giden Muhammet Dilmaç'ın (34) kullandığı, 53 DT 549 plakalı otomobil, Madenköprü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, otomobilden fırlayarak yola savrulan Şeyma Güzel Dilmaç (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Muhammet Dilmaç ile araçta bulunan İsmail Dilmaç (32), Büşra Güzel (18) ve Ravza Dilmaç (4) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şeyma Güzel Dilmaç'ın Ağrı'da öğretmenlik yaptığı ve bayram tatilini geçirmek için ailesiyle Rize'ye gittiği öğrenildi.

