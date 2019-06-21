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Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beypazarı- Nallıhan karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Ali Akdoğan yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarparak takla atan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada, 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan hayatını kaybetti, babası Ali ve annesi Şermin Akdoğan ile Elif, Emine ve İbrahim Çeliktaş ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yavuz Selim Akdoğan'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takla atan araçtan görüntü

Haber: ANKARA, (DHA)-

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