HABER

Otomobil takla attı 16 yaşındaki Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişi yaralandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişi yaralandı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen araçtakilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 40'ıncı kilometresinde Kızılören Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'dan Beyşehir yönüne giden Mustafa Tüfekci (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Tüfekçi ile yanındaki Ayşe Kızıldağ (43), Zeynep Ceylan (72), Hatice Kamaşık (56) ve araçtan fırlayan Fatih Han Kızıldağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Fatih Han Kızıldağ'a ilk müdahaleyi bu sırada kaza yerinden geçen sağlık ekibi yaptı.

Gelen sağlık ekipleri tarafından 1 saat boyunca kalp masajı yapılan Fatih Han Kızıldağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALI YAKINLARINI SAĞLIK EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Yaralı yakınlarını bir sağlık personeli sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu sırada kazazelerden birine ait olan cep telefonuna gelen aramayı kimse cevaplayamadı. Fatih Han Kızıldağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Erzincan’da inek kurtarma operasyonuErzincan’da inek kurtarma operasyonu
Temizlik malzemesinden zehirlendiği iddia edilen kadın defnedildiTemizlik malzemesinden zehirlendiği iddia edilen kadın defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.