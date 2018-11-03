HABER

Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Düzce-Sakarya il sınırı Hendek ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden Hacı Gedikoğlu yönetimindeki 34 TZ 8436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hacı Gedikoğlu ile eşi Hacer Gedikoğlu ve annesi Gülsüm Gedikoğlu yaralandı. Yaralılar, Hendek ve Düzce'den gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralanan Gülsüm Gedikoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralıOtomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralıOtomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralıOtomobil takla attı: 1'i ağır, 3 yaralı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonuKayalıklarda 1 haftadır mahsur keçiler için kurtarma operasyonu
Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

Hermit Krallığı'nın korkunç yüzü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.