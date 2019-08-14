Otomobil takla attı: 1'i çocuk 4 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Canbolat köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle 'Keçeci Baba Anma Etkinlikleri'ne katıldıktan sonra eski Tokat- Erbaa yolunu kullanarak, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine giden Malik Ejder Gökdemir (22) yönetimindeki 34 HDZ 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aysel (40), Cemal (49), Celil (21) ve Utku Gökdemir (9) yaralandı. Sürücü Malik Ejder Gökdemir ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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