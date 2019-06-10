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Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında otomobilin takla attığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun 2'nci kilometresindeki Gölhisar'a bağlı Küçükalan köyü yakınlarında meydana geldi. Fahrettin Kapusuz'un (37) kullandığı 07 HJ 497 plakalı otomobil, Aksu köprüsü mevkisinde virajı alamayınca kontrolden çıktı. Yolun sağındaki taşlara çarpan otomobil takla attı. Kazada Fahrettin Kapusuz, Hasan Kapusuz (30), Ayşen Kapusuz (27), Hüseyin Kapusuz (27), Kırgız asıllı Meerim Kusonova Kapusuz (26) ve Meryem Sultan Kapusuz (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Meryem Sultan Kapusuz'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı

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