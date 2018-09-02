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Otomobil takla attı: 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı: 2 kişi öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Çivril- Uşak Karayolu'nda meydana geldi. Çivril'den Uşak yönüne giden Halil Gündüz, kullandığı 64 SK 087 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yoldan çıkıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Gündüz yaşamını yitirirken, yanındaki Ramazan Aydın (23) ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın, kaza yerindeki ilk müdahelenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otomobil sürücüsü Gündüz'ün cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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