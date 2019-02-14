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Otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandıManavgat yönünden Akseki yönüne seyir halinde olan Özmer Abur (48) yönetimindeki 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Manavgat yönünden Akseki yönüne seyir halinde olan Özmer Abur (48) yönetimindeki 06 BIV 151 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan babası Hasan Hüseyin Abur (75) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirilirken, jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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