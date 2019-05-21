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Otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tavas - Denizli karayolu Akyar mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tavas - Denizli karayolu Akyar mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Albayrak yönetimindeki 35 EB 4458 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil ters dönerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Albayrak ile, yanında bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen diğer yaralıyı tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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