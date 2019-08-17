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Otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza İzmir-Ankara karayolu Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay A. (41) yönetimindeki 34 GD 6686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole devrilerek ters dönen araçta bulunan sürücü Tuncay A. ve Leyla A. (33) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

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