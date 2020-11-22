Otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice Karayolu Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük’ten Yenice istikametine gitmekte olan A.O.U. (31) idaresindeki 78 YD 388 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Ali Osman U. (31) ile araçta yolcu olarak bulunan Savaş A. (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir süre trafiğe kapanan yol aracın yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.

