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OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2'Sİ ÇOCUK, 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 00:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden otomobil sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden otomobil sürücüsününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile arkadan çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada takla atan araçtaki 2'si çocuk 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü
yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu, Edirne istikametinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 TY 256 plakalı otomobil, asker uğurlamasından döndüğü sırada Bağcılar ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 SP 0670 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Diğer araç sürücüsü de otomobilini yolun kenarında durdurup yardıma koştu. Yoldan geçen sürücüler bir yandan takla atan araçta bulunan ailenin yardımına koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar takla atan otomobildeki aileyi araçtan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sonrası korkan küçük çocuklara sağlık görevlilerinin sakinleştirdiği görüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk toplamda 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kaza sırasında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu tekrar araç geçişine açtı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Yaralılara müdahale edilmesi
- Ambulanstaki çocukların görüntüsü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Trafikten görüntü
- Genel ve detaylar

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