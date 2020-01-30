HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:28 | Son Güncelleme

100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Düzce D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Taner Ç. idaresindeki 81 BD 087 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Taner Ç. Alim B. ve Mahmut Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açılırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
ABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındıABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor

Manisa’da 2 ilçede deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı

Eğitime 'deprem' engeli! Tatil uzatıldı

30 Ocak Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

ABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındı

Ankara'da saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.