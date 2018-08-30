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Otomobil takla attı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber-KameraBülent DİKTEPE-SAFRANBOLU,(Karabük),(DHA)SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İsmail Sarı idaresindeki 78 SU 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak su tahliye kanalına düştü. Kazada, İsmail Sarı, eşi Meral (39) ve kızı Reyhan Sarı (2) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Sarı ailesi tedaviye alındı. Bir süre sonra kazayı duyup gelen Meral Sarı'nın anne ve babası, kaza yapan otomobili görünce ağladı. Polis, yaralıların hastanede ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Otomobilin tozu dumana katarak taklalar atması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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