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Otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

MALTEPE'de  viraja hızlı giren sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de viraja hızlı giren sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kaza biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza 11.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ULD 51 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Otomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralı

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