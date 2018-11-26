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Otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli istikametine giden Tubuhan Aksoy (33) yönetimindeki 34 BD 9947 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Tubuhan Aksoy, eşi Emel Aksoy (36) ve 3 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Aksoy yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın sırasında küçük çocuğun oyuncakları etrafa yayıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından, trafik yoğunluğu yaşanan bölge, otomobil çekiciye kaldırıldıktan sonra normale döndü.

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Otomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralıOtomobil takla attı: 3 yaralı

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