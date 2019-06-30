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Otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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