HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

14.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah 05.45 sıralarında Kayseri-Kırıkkale kara yolunun 45.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 05.45 sıralarında Kayseri-Kırıkkale kara yolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Y. idaresindeki 06 DM 3471 plakalı ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. Kazada, sürücü Okan Y. ile yolculardan Gülcan Y. ve Ecrin Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Kırmızı bültenle aranıyordu! YakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

Polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan gence ceza

Polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan gence ceza

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Ata tohumları İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler o toplantıda! Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz duyurdu! 25 gündür vaka görülmüyor

25 gündür vaka görülmüyor

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadının çay bahçesini birbirine kattığı ortaya çıktı

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) başvurusu 2021... DASK nedir, fiyatı ne kadar? DASK başvurusu nereye nasıl yapılır? DASK başvuru şartları nedir?

Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!

Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu edildi

Canlı yayında mide kanaması geçirmişti! Sevindiren haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.