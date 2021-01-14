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Otomobil takla attı: 3 yaralı

14.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Yusuf E.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Yusuf E. idaresindeki 02 EG 243 plakalı otomobil, Karanlıkdere mevkiinde yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Yusuf E. ile Özgül E.ve Eyüp Berat E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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