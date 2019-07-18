Otomobil takla attı: 3'ü çocuk 7 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR İnönü ilçesi yakınlarında takla atan otomobildeki 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Kütahya-Bilecik karayolunun İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. 22 RL 743 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralanan 4'ü çocuk, 7 kişi, ambulanslarla Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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