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Otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Abana istikametinden İnebolu ilçesine gelen Rıza Özcan yönetimindeki 34 BNP 435 plakalı hafif ticari araç, İnebolu-Abana karayolu Karadeniz Mahallesi mevkiindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abana istikametinden İnebolu ilçesine gelen Rıza Özcan yönetimindeki 34 BNP 435 plakalı hafif ticari araç, İnebolu-Abana karayolu Karadeniz Mahallesi mevkiindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

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