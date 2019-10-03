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Otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin-Çobanlar yolunun 20. kilometresinde Ramazan A.’nın kullandığı 03 RF 262 plakalı otomobil, sürücüsünün Hamidiye köyü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan diğer 4 yolcu yaralandı. yaralıların kaza yerine gelen ambulansla Afyon Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı

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