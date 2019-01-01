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Otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.  Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi.

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Okay Candemir idaresindeki 06 MIZ 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İtfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan Selahattin Candemir, Göksel Candemir, Nadime Candemir, Furkan Candemir ve Alperen Aydın'ı araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil takla attı: 5 yaralıOtomobil takla attı: 5 yaralıOtomobil takla attı: 5 yaralı

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