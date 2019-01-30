Otomobil takla attı: 5 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. (62) yönetimindeki 16 U 0854 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan Ebru Y. (26), Muhammet Y. (3), Meryem B. (15), Aynur B. (53) ve sürücü Ahmet B. Yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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