Otomobil takla attı: 6 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarda Aksaray-Nevşehir karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. (31) idaresindeki 68 HF 351 plakalı otomobil, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Ali T. ile E.T. (6), Cumalı P. (61), Esma K. (36), D.K. (17) ve Kezban K. (19) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı ambulanslarla Aksaray’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

