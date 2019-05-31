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Otomobil takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolündün çıkan otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolündün çıkan otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Tekin'in (31) kullandığı 68 HF 351 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Tekin ile beraberinde bulunan Eylül Tekin(6), Cumalı Pala(61), Esma Kaplan(36), Dilara Kaplan (17) ve Kezban Kaplan (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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