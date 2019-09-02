Otomobil takla attı: 6 yaralı

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D100 yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un İspir ilçesindeki tatil sonrası İstanbul'a dönen Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Rafet Topçu ile araçtaki Binnaz ve Kübra Topçu ile Ensar, Eslem ve Tuğba Taşçı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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