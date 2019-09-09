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Otomobil takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 6 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün, Dinar- Uluköy yolunda meydana geldi. Mehmet D.'nin kullandığı 32 EY 686 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet D. ile Selvi D. (61), Hürü K. (50), Selahattin D. (16), Yusuf D. (14) ve Zeliha Y. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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