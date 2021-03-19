Otomobil takla attı: 7 yaralı

Tokat’ta bir otomobilin şarampole uçtu, kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat merkeze bağlı Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. A.A (47) idaresindeki 34 ABG 331 plakalı Fiat Egea marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atarak devrilen otomobilde bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Otomobil sürücüsü ile birlikte D.A (67), A.A.(43), A.E. (19), H.D.(30), H.H.A. (5), Ö.D.(1) ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yolda önlem alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

