Otomobil takla attı, aile ölümden döndü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücünün eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Sapanca Güldibi mevkisinde meydana geldi. Bayram tatili için ailesiyle gittiği Zonguldak'tan İstanbul'a dönen Şükran Karaman (48) yönetimindeki 34 JE 0475 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Şükran Karaman ve kızı, kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün eşi Abdülkadir Karaman (53) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Abdülkadir Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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