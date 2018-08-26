HABER

Otomobil takla attı, aile ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücünün eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Sapanca Güldibi mevkisinde meydana geldi. Bayram tatili için ailesiyle gittiği Zonguldak'tan İstanbul'a dönen Şükran Karaman (48) yönetimindeki 34 JE 0475 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Şükran Karaman ve kızı, kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün eşi Abdülkadir Karaman (53) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Abdülkadir Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü öldü, eşi ağır yaralıUçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü öldü, eşi ağır yaralı
Yamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldıYamaş parüşütü sert iniş yaptı, yaralanan genç kız kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.